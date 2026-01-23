DEPRESSIVE AGE mit neuem Plattenvertrag
23.01.2026 | 19:06
Bereits vor vielen Jahren wie der buchstäbliche Phönix aus der Asche gestiegen, wartet die Fangemeinde seitdem, bisher leider vergeblich, auf ein neues musikalisches Lebenszeichen in Form eines neuen DEPRESSIVE AGE-Albums.
Die Hoffnung wird nun definitiv nicht kleiner, hat man doch nun endlich einen entsprechenden Plattenvertrag bei Fireflash Records unterschrieben.
Also, ihr lieben und sympathischen Berliner: From now on, no more excuses...
- Fireflash Records
- Stephan Lenze
- depressive age fireflash records record deal
