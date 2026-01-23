DEPRESSIVE AGE mit neuem Plattenvertrag

Bereits vor vielen Jahren wie der buchstäbliche Phönix aus der Asche gestiegen, wartet die Fangemeinde seitdem, bisher leider vergeblich, auf ein neues musikalisches Lebenszeichen in Form eines neuen DEPRESSIVE AGE-Albums.

Die Hoffnung wird nun definitiv nicht kleiner, hat man doch nun endlich einen entsprechenden Plattenvertrag bei Fireflash Records unterschrieben.

Also, ihr lieben und sympathischen Berliner: From now on, no more excuses...