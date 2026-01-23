UNEARTHLY RITES: Neuer Song und zweites Album im April

UNEARTHLY RITES liefert dreckigen, schimmelverkrusteten Death Metal, tief verwurzelt in den schlammigen Abwasserkanälen der finnischen DIY-Punk- und Hardcore-Szene. Die Band wird ihr zweites Studioalbum "Tortural Symphony Of The Flesh am 3. April 2026 über Svart Records veröffentlichen.

Gegründet im Jahr 2020, haben Unearthly Rites bislang eine EP sowie ein Album vorgelegt, das dystopische Visionen von kolonialistischer Gier und Ökozid thematisierte. Das kommende zweite Album greift diesen thematischen Kern auf und treibt ihn weiter auf die Spitze: "Tortural Symphony Of The Flesh" schildert den vollständigen Kollaps von Natur, Mensch und Maschine ebenso wie Grenzüberschreitung, Lust und Macht. Musikalisch entwickeln Unearthly Rites ihre erdrückenden Riffs und die charakteristisch schimmelige Düsternis hin zu einer noch bösartigeren und brutaleren Klanglandschaft. Dabei dokumentiert die Band nicht nur die Verbrechen der kapitalistischen Gesellschaft, sondern ruft ausdrücklich zum Handeln auf  zur Verteidigung der Natur sowie der Rechte ethnischer, geschlechtlicher und sexueller Minderheiten.

Die Band kommentiert: Tortural Symphony Of The Flesh vertieft unsere Kritik an kapitalistischer Unterdrückung als einer Kraft, die durch Ökozid die Natur zerstört, Minderheitenrechte aushöhlt und eine konservative Ideologie fördert, die letztlich kolonialistische Machtstrukturen festigt. Natur und Menschheit verschmelzen untrennbar in Bildern aus Metall, Wurzeln, Schlamm, Fleisch und Eis und bilden eine viszerale Absage an die fossil-industrielle Gesellschaft. Queere BDSM-Lust und die Worte von William Blake dienen dabei als Gegengift zur christofaschistischen Entwicklung.

Die erste Single 'Solstice' ist ein Song über Tod und Heimkehr  ein Schwellenritual, in dem das Leben durch die Zerstörung des rituellen Körpers in extremer Winterkälte an die Erde zurückgegeben wird. Langsame, schwere Riffs reißen die Haut auf, zertrümmern Knochen und lassen die Eingeweide verfaulen.

Hört euch 'Solstice' jetzt an.

Zur Promotion des neuen Albums wird die Band im März in Finnland auftreten, bevor im April und Mai eine Release-Tour durch Europa folgt  gemeinsam mit SONIC POISON, die kompromisslosen Combat Grind im Höchsttempo liefern.

Solstice

https://www.youtube.com/watch?v=hCQq44JZnno