ENSANGUINAT: Erste Single von neuem Album

Die Blackened Death-Ritualisten ENSANGUINATE haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden zweiten Studioalbum "Death Saturnalia" veröffentlicht, das am 6. Februar 2026 über Soulseller Records erscheinen wird.

ENSANGUINATE gelten als Sloweniens faulige Beschwörung im okkulten Grimoire des klassischen Black/Death Metal und zelebrieren dunkle Künste sowie finstere Klangrituale.

Die Band erklärt: "Death Saturnalia ist ein Monument für die weibliche Gestalt im Okkultismus  ein so vielschichtiges Thema, dass es eine erweiterte musikalische Palette erforderte. Unser Todesmetall brennt nun mit noch größerem Eifer für die alten Wege und wird zusätzlich von einer Portion 70er-Jahre-Mystik und schwarzer Metal-Raserei befeuert. Schließt euch unserer fanatischen Ode an die brennende Liebe von Kali  Ereshkigal  Lilith an."

Das Cover-Artwork stammt von Dávid Glomba.

Der Track 'On Wings Of Bone' feiert hier gemeinsam mit einem Videoclip Premiere:

On Wings Of Bone

https://www.youtube.com/watch?v=LGBGSwEOnFs

"Death Saturnalia" Album Tracklist:

1. Lámia

2. Angel Of A Thousand Poisons >>> https://youtu.be/OSYEvdi8S6o

3. On Wings Of Bone

4. Rooted In Accursed Ground

5. Savage Hunger Far Beyond

6. Gloaming

7. The Whip And The Pendulum

8. Daughter To Cain

Line-up:

A.C.  Guitars, Vocals

G.C.  Drums

J.C.  Guitars, Organ

K.O.  Bass