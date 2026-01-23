IN AETERNUM: Weiterer Song raus

Die schwedischen Black/Death Metal-Veteranen IN AETERNUM haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden Studioalbum " Of Death and Fire" veröffentlicht, das am 6. Februar 2026 über Soulseller Records erscheint.

Gegründet in den frühen Neunzigern, sorgten IN AETERNUM über viele Jahre hinweg mit vier Studioalben, mehreren EPs und ausgedehnten Tourneen für Aufsehen, bevor die Band für unbestimmte Zeit in eine Art Winterschlaf fiel. Nun sind sie zurück  stärker denn je  und haben das neue Album mit exakt derselben Besetzung aufgenommen wie vor 20 Jahren.

Huldigt der Dunkelheit, huldigt dem Tod, huldigt dem Feuer!

Das Cover-Artwork stammt von Belial Necroarts.

Hier könnt ihr euch 'The Vile God Of Slime' anhören:

The Vile God Of Slime

https://www.youtube.com/watch?v=QSbychXPTww