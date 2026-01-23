Neues Video von THE SOLITUDE online

Aus der Asche der Stille entstanden, liefert THE SOLITUDE eine authentische Wiedergeburt des klassischen Epic Doom Metal  langsam, schwer und zutiefst menschlich.

Vor mehr als 30 Jahren von Janne Parviainen (ENSIFERUM) erdacht und durch die Vision von Gas Lipstick (ex-HIM, KYYRIA), Aleksi Parviainen und Ville Pelkonen neu zum Leben erweckt, vereint die Band die zeitlose Erhabenheit von CANDLEMASS und BLACK SABBATH mit einem ganz eigenen musikalischen Weg.

Das kommende Debütalbum "The Sound Of Absent Life" (April 2026, Reaper Entertainment) wurde live auf analogem Band in den Finnvox Studios aufgenommen  roh, ungefiltert und voller echter Emotionen. Produziert von der Band selbst, gemischt von Hiili Hiilesmaa (HIM, AMORPHIS) und gemastert von Mika Jussila (MOTÖRHEAD, STRATOVARIUS, NIGHTWISH), fängt das Album die Essenz realer Musiker ein, die gemeinsam spielen, und stellt bewusst menschliche Seele über moderne Perfektion.

THE SOLITUDE steht für das, was in weiten Teilen moderner Musik verloren gegangen ist  Ehrlichkeit, Gefühl und Unvollkommenheit. Oder, wie es die Band selbst ausdrückt:

Epic. Verdammt. Doom.

Hört hier rein in den ersten Vorab-Song 'Ruins Of The Fallen Stars':

Ruins Of The Fallen Stars

Quelle: Reaper Entertainment Redakteur: Stephan Lenze Tags: the solitude the sound of absent life ruins of the fallen stars reaper entertainmen

https://www.youtube.com/watch?v=-CxQAwfdfwA&t=1s