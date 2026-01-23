Francis Buchholz (ex-SCORPIONS) gestorben

Francis Buchholz, der frühere Bassist der SCORPIONS, ist am Donnerstag, dem 22. Januar 2026, im Alter von 75 Jahren gestorben. Die Familie gab bekannt, dass er nach langer, schwerer Krankheit ruhig eingeschlafen sei, umgeben von seinen engsten Angehörigen.

Buchholz gehörte den SCORPIONS von 1973 bis 1992 an und war damit Teil jener legendären Besetzung, die den größten internationalen Erfolg der Band prägte. Während dieser Zeit entstanden Welthits wie 'Rock You Like A Hurricane', 'Still Loving You' und 'Wind Of Change'.

Rest In Peace, Francis...