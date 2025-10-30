TESSERACT veröffentlicht neuen Konzertfilm

TESSERACT veröffentlicht am 05.12.2025 den neuen Konzertfilm "Radar", aufgenommen auf dem Radar-Festival 2024 in Manchester, begleitet von dem Soundtrack "Radar O.S.T.".

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Natural Disaster [07:59]

2. Echoes [04:21]

3. Nocturne [06:17]

4. Tourniquet [05:54]

5. Concealing Fate Part One: Acceptance [08:06]

6. The Grey [05:39]

7. Legion [06:26]

8. Tender [04:51]

9. King [07:11]

10. Juno [06:16]

11. Sacrifice [10:22]

12. War Of Being [12:23]





Das Live-Dokument wird es in mehreren Varianten geben:

- Spezielles 3-Disc-Hardback-Mediabook; enthält Blu-ray mit dem Radar-Konzertfilm, 2 CDs mit dem kompletten Soundtrack und ein 48-seitiges Buch. Disc 1  Blu-ray mit dem mitreißenden 85-minütigen Live-Konzertfilm und Behind-the-Scenes-Material, Dolby Atmos/5.1/Hi-Res-Stereo-Audio und verlustfreiem 24/48-Stereo-Audio + 2 CDs mit dem kompletten Konzert-Audio (12 Tracks).



- RADAR Blu-ray: mit dem mitreißenden 85-minütigen Live-Konzertfilm, Behind-the-Scenes-Material, dem One-Shot-Musikvideo Legion, Dolby Atmos/5.1/Hi-Res-Stereo-Audio und verlustfreiem 24/48-Stereo-Audio.



- RADAR O.S.T. Limited Band Edition "Lagoon Vinyl" 2LP: Original-Soundtrack-Edition des RADAR-Konzertfilms, Doppel-Vinyl und Gatefold-Cover mit in den Abbey Road Studios mit halber Geschwindigkeit remastertem Audio.



- RADAR O.S.T. Transparente orangefarbene Vinyl-Doppel-LP: Original-Soundtrack-Edition des Konzertfilms RADAR, Doppel-LP im Klappcover mit in den Abbey Road Studios remastertem Audio (Halbgeschwindigkeit).



- RADAR O.S.T. Klassische schwarze Vinyl-Doppel-LP: Original-Soundtrack-Edition des Konzertfilms RADAR, Doppel-LP im Klappcover mit in den Abbey Road Studios remastertem Audio (Halbgeschwindigkeit).



- RADAR O.S.T. Doppel-CD: Original-Soundtrack-Edition des Konzertfilms RADAR als Doppel-CD-Set mit 16-seitigem Booklet.

Nachdem 'War Of Being' vom Konzertabend bereits letztes Jahr veröffentlicht wurde, gibt es mit 'Tender' nun den nächsten Vorgeschmack:

https://www.youtube.com/watch?v=cwFJigJ2UJM

