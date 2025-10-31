POWERMETAL.de präsentiert: Metal Lake Festival Bremervörde 2026

POWERMETAL.de freut sich sehr, die erste Ausgabe des Metal Lake Festivals Bremervörde zu präsentieren!

Metalheads aufgepasst  am 18. Juli 2026 feiert das Metal Lake Festival Premiere!

Die Seebühne am Vörder See hat gerufen und von lokalen Newcomern bis zu internationalen Szene-Größen sind 6 Bands ihrem Ruf gefolgt und werden gebührend einheizen.

Bisher sind bestätigt:

VICTORY

DISHONOR

MOTÖRHELL

ANCIENT CURSE

Die letzten Bands werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben. Besucht auch gerne die Homepage des Festivals, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Schon jetzt können wir aber verraten, dass es beim Metal Lake Festival die Möglichkeit geben wird, vor Ort zu campen bzw. mit einem Camper / Wohnmobil anzureisen.

Der Vorverkauf für das Festival startet am 31. Oktober mit den Early Bird Tickets online im Ticketshop und am 3. November in der Tourist- Information Bremervörde. Diese Vorverkaufskategorie gilt bis zum 23. November.

Die Seebühne in Bremervörde verspricht Dank ihrer unvergleichlichen Lage direkt am Vörder See ein Festivalerlebnis vor einzigartiger Kulisse. Natürlich wird auch niemand hungrig oder durstig bleiben und auch an Merchandise-Ständen warten Shirts & Co. auf die Fans.