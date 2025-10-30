TILL LINDEMANN kündigt eigenes Festival an

Am gestrigen Abend fand in Leipzig der Tourauftakt der "Meine Welt Tour" von TILL LINDEMANN statt. Der Sänger signalisierte am Ende, dass Leipzig ihn bald wiedersehen würde.



Kurz darauf war unter anderen auf der Facebook-Seite des Sängers die Ankündigung eines eigenen Festivals zu sehen.



So soll am 03.07. und 04.07.2025 das "Till Fest" 2026 am Leipziger Völkerschlachtdenkmal stattfinden. Weitere Bands dafür sollen demnächst veröffentlicht werden.

