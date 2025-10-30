MEGADETH veröffentlicht Trackliste des finalen Albums mit Überraschung!
Wie berichtet, veröffentlicht MEGADETH das letzte, selbstbetitelte Album am 23.01.2026. Unlängst wurde die erste Single 'Tipping Point' veröffentlicht. Nun wurde die Trackliste von "Megadeth" bekanntgegeben:
01. Tipping Point
02. I Dont Care
03. Hey, God?!
04. Let There Be Shred
05. Puppet Parade
06. Another Bad Day
07. Made To Kill
08. Obey The Call
09. I Am War
10. The Last Note
11. Ride The Lightning (Bonus Track)
Damit wurde die in den letzten Tage aufkommende Diskussion bestätigt, dass sich mit 'Ride The Lightning' tatsächlich ein METALLICA-Cover auf dem neuen Album befindet. Bandchef Dave Mustaine dazu: "Da sich für mich am Ende des Kreises meiner Lebenskarriere ein Kreis schließt, war die Entscheidung, 'Ride The Lightning', ein Lied, das ich zusammen mit James, Lars und Cliff geschrieben habe, aufzunehmen, eine Hommage an den Ort, an dem meine Karriere ihren Anfang nahm."
Quelle:
cmm-online
Redakteur:
Jakob Ehmke
Tags:
megadeth neues album 2026 metallica tipping point letztes album
