MEGADETH veröffentlicht Trackliste des finalen Albums mit Überraschung!

Wie berichtet, veröffentlicht MEGADETH das letzte, selbstbetitelte Album am 23.01.2026. Unlängst wurde die erste Single 'Tipping Point' veröffentlicht. Nun wurde die Trackliste von "Megadeth" bekanntgegeben:

01. Tipping Point

02. I Dont Care

03. Hey, God?!

04. Let There Be Shred

05. Puppet Parade

06. Another Bad Day

07. Made To Kill

08. Obey The Call

09. I Am War

10. The Last Note

11. Ride The Lightning (Bonus Track)

Damit wurde die in den letzten Tage aufkommende Diskussion bestätigt, dass sich mit 'Ride The Lightning' tatsächlich ein METALLICA-Cover auf dem neuen Album befindet. Bandchef Dave Mustaine dazu: "Da sich für mich am Ende des Kreises meiner Lebenskarriere ein Kreis schließt, war die Entscheidung, 'Ride The Lightning', ein Lied, das ich zusammen mit James, Lars und Cliff geschrieben habe, aufzunehmen, eine Hommage an den Ort, an dem meine Karriere ihren Anfang nahm."