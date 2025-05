TARCHON FIST spielt auf dem ROCK AM HAFEN Open Air 2025 in Recklinghausen

Das ROCK AM HAFEN Open Air ist ein Benefiz-Rock-Festival-für den Tierschutz Recklinghausen, das seit 2022 jährlich stattfindet.



Auch in diesem Jahr - am 15.08. und 16.08.2025 - wird es wieder eine Fülle Rock- und Metal-Highlights auf der Open Air-Bühne auf dem Saatbruchgelände Herner Str. 184, 45659 Recklinghausen geben.



Die erste Bekanntgabe für das ROCK AM HAFEN OPEN AIR 2025 ist die Hard Rock- und Heavy Metal-Band TARCHON FIST aus Italien und der Schweiz, die am 16.08.2025 auf der ROCK AM HAFEN Open Air-Bühne abrocken wird.



Hier etwas zum "Reinhören"!



TARCHON FIST - 'Metal Detector' (live auf dem Wacken Open Air)







https://www.youtube.com/watch?v=lErPUmsRoMY



TARCHON FIST - 'Escape'







https://www.youtube.com/watch?v=QEo8BQEesZg



Dieser Link führt für weitere Infos zur Facebook-Seite des Veranstalters:



Fotocredit: Sebastian Bockisch und Barbara Balboni



Quelle: Kerstin Anlauf / Facebook Veranstalter Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: tarchon fist rock am hafen open air 2025 recklinghausen metal detector live escape