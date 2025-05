MALEVOLENCE und das Salz in der Wunde

Das neue Album "Where Only The Truth Is Spoken" der Metalcore-Truppe MALEVOLENCE wird am 20. Juni 2025 via MLVLTD in Zusammenarbeit mit Nuclear Blast Records veröffentlicht. Mit 'Salt The Wound' gibt es eine weitere Auskopplung,



Alex Taylor (Gesang) kommentiert:

" 'Salt The Wound' ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung von uns, die beiden Gesichter von MALEVOLENCE zu verbinden. Auf der einen Seite haben wir die harte, aggressive Seite und auf der anderen Seite die langsameren, melodischen Songs, also wollten wir einen Song, der beides miteinander verbindet.



Das Video wurde komplett in Sheffield und der Umgebung gedreht. Von den industriellen Tiefen Sheffields über eine 900 Jahre alte Abteiruine bis hin zu einem perfekten Sonnenaufgang über den unglaublichen Hügeln von Derbyshire gibt es im Norden Großbritanniens unglaubliche Landschaften, die wir manchmal für selbstverständlich halten, so dass dieser Song die perfekte Gelegenheit war, etwas davon zu zeigen.



Von dem Moment an, als ich das Gitarrensolo hörte, das Josh für diesen Song geschrieben hatte, stellte ich ihn mir auf einem Berggipfel vor, wie er das Solo spielt, also haben wir es im Malev-Stil umgesetzt!"



Salt The Wound







https://www.youtube.com/watch?v=TijHWEgqFec



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: malevolence where only the truth is spoken salt the wound