UNLEASHED kündigt neues Album an

UNLEASHED veröffentlicht am 15. August 2025 ihr neues Album "Fire Upon Your Lands" über Napalm Records. Mit 'War Comes Again' gibt es eine erste Kostprobe.



UNLEASHED über das neue Album:

" "Fire Upon Your Lands" ist unser 15. Album in unserer 37-jährigen Karriere. Es ist außerdem eine Fortsetzung der Geschichte aus der Welt von Odalheim, in der die Midgard-Krieger weiterhin für ihre Lebensweise gegen ihren Hauptfeind "White Christ" kämpfen. Wir hoffen, dass euch die elf neuen Tracks mit reinstem Viking Death Metal gefallen. Wir sehen uns live auf Tour!"



UNLEASHED über 'War Comes Again':

"Wenn deine Feinde versuchen, dir alles zu nehmen, und die Lage so aussichtslos erscheint wie nur möglich, dann bereitest du dich auf den Kampf vor und stellst dich dem Feind direkt. Genau das macht einen wahren Krieger aus. Denn eines ist sicher: Der Krieg wird wiederkommen ... immer wieder."



"Fire Upon Your Lands" Trackliste:



01. Left For Dead

02. A Toast To The Fallen

03. The Road To Haifa Pier

04. War Comes Again

05. Fire Upon Your Lands

06. Loyal To The End

07. Midjardarhaf

08. Hail The Varangians!

09. To My Only Son

10. Hold Your Hammers High!

11. Unknown Flag



War Comes Again







https://www.youtube.com/watch?v=fa0oVVeVAbk

