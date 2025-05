DAVID JUDSON CLEMMONS - Club-Tour und neues Video

Nach der Veröffentlichung seines gefeierten neuen Albums "Everything A War" Ende März, geht es ab heute für DAVID JUDSON CLEMMONS auf kleine Club-Tour im Vorprogramm von AKA RINDE:

22.05.25 - D-Hamburg / Hafenklang - support for AKaRinde

23.05.25 - D-Halle / Objekt 5 - support for AKaRinde

24.05.25 - D-Potsdam / Waschhaus - support for AKaRinde

28.05.25 - D-Berlin / Neue Zukunft - support for AKaRinde

31.05.25 - D-Naumburg / Kulturbude Vereinsheim

Pünktlich zu den Shows gibt es ab Mitternacht ein neues Video zum fantastischen 'The Old World Is Gone', hier der Link zur Premiere:

The Old World Is Gone

https://www.youtube.com/watch?v=4QTiFqPt31g