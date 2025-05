Mit "Beyond" stellt MOONLIGHT HAZE bereits das viertes Album vor.

Ich gestehe, dass ich auch erst so richtig auf die Truppe aus Italien aufmerksam geworden bin, nachdem ich Sängerin Chiara Tricarico im März diesen Jahres live bei AVANTASIA erleben durfte, wo sie die Backing Vocals übernommen und den Track 'Farewell' mit ihrer zauberhaften Stimme veredelt hat. Auf Albumlänge ist sie mir auf älteren TEMPERANCE-Alben begegnet, wo sie zwischen 2013 und 2017 den weiblichen Gesangspart innehatte, bevor sie mit MOONLIGHT HAZE ihre eigene Band gegründet hat. Und so habe ich mich ohne Kenntnisse der Vorgängeralben an das Album "Beyond" gewagt, welches das erste Werk ist, das hier auf unserer Seite besprochen wird.



Mit dem Titelstück wird man mit Pianoklängen und lautmalerischem Gesang in das Album hereingezogen, bevor 'Tame The Storm' - eben wie jenes Wetter - in die ruhige Stimmung hereinbricht, und dabei eher an die Landsleute von FROZEN CROWN erinnert. Wer episch-vertracktes Material à la aktuelle NIGHTWISH oder mit brachialen Klängen durchmischte, komplex-orchestrale Werke im Stil von EPICA erwartet, liegt falsch. MOONLIGHT HAZE legt mehr Wert auf rockigen Metal, eingängige Melodien und Refrains, die man nach dem ersten Hören nicht mehr aus dem Ohr bekommt.



Der Gesang ist zupackend und verliert sich nicht nur im Schönklang. Keyboards und Orchestrierungen sind natürlich auch hier vorhanden, dominieren die Songs nie so, wie es teils bei den oben genannten Genre-Platzhirschen der Fall ist. Mit Hits wie 'D.N.A. (Do Not Apologize)' oder der wunderschönen, in ihrer Muttersprache getexteten Ballade 'L'eco del silenzio', bleibt das Album innerhalb der stilistischen Grenzen sehr abwechslungsreich. "Beyond" ist, wie bereits gesagt, bei aller Eingängigkeit zum Großteil bissiger und metallischer als andere Vertreter dieses Genres, nachzuhören beispielsweise auf dem recht harten 'Untold'.



Bei zehn Songs und knapp 40 Minuten Spielzeit kommt keine Sekunde Langeweile auf. Auf der CD bzw. dem Vinyl gibt es noch jeweils einen eigenen Bonus-Track. Das physische Produkt zu kaufen lohnt sich also in diesem Fall!



Trotzdem muss ich doch noch NIGHTWISH als Referenz anführen, Songs der Finnen wie 'Amaranthe' oder 'I Want My Tears Back' sind ein Fingerzeig, in welche Richtung die Musik grob geht. Man höre einfach mal den dritten Track von "Beyond" namens 'Crystallized', oder 'Time To Go', die weder auf "Once" noch auf "Imaginarium" fehl am Platze gewesen wären. Der Bandsound speist sich dazu auch noch aus klassischen Powermetal-Einflüssen von Bands wie STRATOVARIUS oder SONATA ARCTICA, aber bitte nicht falsch verstehen: MOONLIGHT HAZE besitzt genug eigene Identität, um nicht als Copycat durchzugehen.



Aus all diesen Einfüssen wurde auf "Beyond" unter Mithilfe von Sascha Paeth ein spannendes, sehr interessantes Soundgewand erschaffen. Es ist ein Album entstanden, mit dem ich viel Spaß hatte und das sicher noch häufig seine Runden bei mir drehen wird. Dass auch zwei der Vorgängeralben mittlerweile in meine Sammlung gewandert sind, zeigt wie sehr mich MOONLIGHT HAZE und insbesondere "Beyond" begeistert hat.