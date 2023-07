TAKIDA unterschreibt bei Napalm Records

Die schwedische Rock Band TAKIDA unterzeichnet einen Plattenvertrag bei Napalm Records. Gleichzeitig veröffentlicht sie die neue Standalone-Single 'The Loneliest Hour', mit dem offizielles Musikvideo dazu.



Außerdem kommt die Band auch für einige Shows nach Deutschland:



21.07.23 DE – Augsburg / Sommer am Kiez

22.07.23 DE – Braunschweig / Westand

04.08.23 DE – Wacken / Wacken Open Air

05.08.23 DE – Dinslaken / Open Air am Burgtheater



The Loneliest Hour







https://www.youtube.com/watch?v=-e640J5NpGw

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: takida the loneliest hour