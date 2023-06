TAAKE mit neuer Single und kommendem Album

Gut dreißig Jahre ist es her, dass Hoest TAAKE ins Leben gerufen hat, und da "Kong Vinter" (2017) bereits eine ganze Weile her ist, wird es Zeit für ein achtes Studioalbum. Selbiges wird den Titel "Et Hav Av Avstand" tragen und soll am 01.09.2023 auf Dark Essence Records erscheinen und soll vier Stücke mit einer Gesamtspielzeit von 42 Minuten enthalten.



Einen ersten Vorgeschmack auf das Album gibt es ab sofort mit der Veröffentlichung der Single "Et Uhyre Av En Kniv", den man herunterladen oder streamen kann. Dieses "Ungeheuer von einem Messer" wurde aufgenommen und produziert von Bjoernar Erevik Nilsen (VULTURE INDUSTRIES) in seinen Conclave und Earshot Studios in Bergen. Das Frontcover-Foto stammt von Bende Csaba, und die Trackliste für "Et Hav av Avstand" lautet wie folgt:



Denne Forblaaste Ruin Av En Bro (11:52)

Utarmede Gruver (11:06)

Gid Sprakk Vi (06:14)

Et Uhyre Av En Kniv (13:02)



"Et Hav av Avstand" wird als CD, Kassette, LP (die erste Pressung wird ein A2-Poster enthalten), Ltd. Edition White und Transparent LPs (limitiert auf je 1000 Exemplare) und digital erhältlich sein.





