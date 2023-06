KNOCK OUT FESTIVAL - Co-Headliner bestätigt

Die Temperaturen steigen und die Metalheads bereiten sich auf zahlreiche Festivals in diesem Sommer vor. Wer denkt da schon gern an die nassen, kühlen und grauen Tage im kommenden Winter? WIR und die Macher vom KNOCK OUT FESTIVAL.

Diese stecken tief in den Planungen für das diesjährige Event, welches am 16. Dezember in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe stattfinden wird. Nachdem bereits ALL FOR METAL, THE DEAD DAISIES, sowie der Headliner ACCEPT bekanntgegeben wurden, wurde nun die schweizer Hard-Rock-Band GOTTHARD bestätigt.

GOTTHARD; Photo Credit: Manuel Schütz mit Genehmigung durch Rosenheim Rocks

Die Schweizer werden die Schwarzwaldhalle mit Hits wie 'One Life, One Soul' und 'Anytime Anywhere' die Metalheads in der Schwarzwaldhalle ordentlich für den Headliner vorbereiten.

ACCEPT; Photo Credit: Andre Schnittker

'Balls To The Wall', 'Fast as a Shark', 'Metal Heart', wer kennt sie nicht, die Songs von ACCEPT? Die deutsche Heavy-Metal-Band sorgt seit den frühen Achtzigern für gute Shows und ausverkaufte Hallen. Auch in Karlsruhe werden Mark Tornillo und Co dafür sorgen, dass das Haupthaar ordentlich geschüttelt werden kann.





ALL FOR METAL; Photo Credit: Andre Schnittker

Spannend wird es bei ALL FOR METAL. Die Power-Metal-Band um die Sänger Tim „Tetzel“ Schmid (ASENBLUT) und Antonio Calanna (DEVICIOUS) hat vor wenigen Wochen ihren ersten Livegig absolviert, das Debütalbum "Legends" erscheint am 7. Juli. Wir lassen uns überraschen, wie die Band auf dem KNOCK OUT FESTIVAL beim Publikum ankommt.

Mit der australisch-US-amerikanischen Hard-Rock-Band THE DEAD DAISIES kommt ein Act aus Übersee in die Schwarzwaldhalle. Die Band ist gern gesehener Gast in Deutschland und konnte sich bereits eine große Fanschar erspielen.

Da auf dem KNOCK OUT FESTIVAL alle guten Dinge sechs sind, werden rechzeitig vor dem Event noch zwei weitere Bands bekanntgegeben. Wir halten Euch auf dem Laufenden.

Details zum Festival findet Ihr auf der Homepage. Tickets bekommt Ihr über diese Webseite