WeROCK! OpenAir am kommenden Wochenende zugunsten hilfsbedürftiger Kinder und Jugendlicher!

Dieses Wochenende findet vom 16. bis 18. Juni bereits zum dritten Mal das WeROCK! OpenAir im Ulmer Donautal statt.



Das WeROCK! OpenAir ist eine dreitägige Veranstaltung zu Gunsten hilfsbedürftiger Kinder aus Ulm und Umgebung. Der Gewinn der Veranstaltung geht zum einen Teil an die e.V. und der andere Teil an unser Projekt WeROCK! Musikunterricht für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien.



Am Freitag, 16. Juni 2023 steigt im Ulmer Donautal eine Blues Nacht Neben lokalen Bands aus der Blues-Szene wird als Headliner der Blues-Gitarrist und Sänger Henrik Freischlader, der auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt ist, da sein und die Bühne rocken.



Lineup:

17.30 Uhr DobBroMan mit Special Guest Otto Kählig am Bass

18.30 Uhr Scrap Heap

19.30 Uhr Blues Breakers

21.30 Uhr Henrik Freischlader



Am Samstag, 17. Juni 2023 ist im Ulmer Donautal Time to Metal. Neben drei lokalen Metal Bands gibt es eine Metallica Tribute Show.



Lineup:



17.30 Uhr DISTREZZED

18.35 Uhr No Brainer

19.40 Uhr Black Hornet

21.10 Uhr Metakilla



Am Sonntag, 18.06.2023 präsentiert das WeROCK! eine OpenStage bei freiem Eintritt. Hier haben Nachwuchsbands aus Ulm und Umgebung die Möglichkeit, sich auf eine großen Bühne zu präsentieren. Die Pforten öffnen ab 10.00 Uhr mit Weißwurst-Frühstück und der Brass Band Illerkirchberg. Die Nachwuchsbands können Sie dann ab 11.30 Uhr sehen. Der Abend wird dann mit einem Auftritt der Lokalen Band Six4Blues und Philip Bölter beendet.



Programm:



EINTRITT FREI

Ab 10:00 Uhr Frühschoppen mit der Brass Band Illerkirchberg

Ab 11:30 Uhr Nachwuchbands WeROCK! Band / Aus unseren eigenen Reihen Oblivion / Schülerband aus einer Berliner Schule) Save Myself / Ulm Subterfuse / Ulm Dog Brother / Ulm Ab 17:00 Ausklang mit Philip Bölter SOLO / Ulm Six4Blues / Ulm



Tickets für die ersten beiden Tage gibt es noch unter: https://werock-ulm.de/ und natürlich auch an der Abendkasse.