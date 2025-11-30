TAAKE kündigt Auftritt bei der Knüppelnacht 2026 an

Aus Norwegen kündigt sich eisiger Black-Metal-Nachschub an. TAAKE wird im kommenden Jahr die Knüppelnacht 2026, des "Full Rewind"-Festivals, heimsuchen. Hinter dem Projekt steht wie gewohnt Hoest, der unter seinem bürgerlichen Namen Ørjan Stedjeberg als Multiinstrumentalist und Kopf des Ein-Mann-Leviathans agiert.





Fans von harscher Nordschwarzelei sollten sich dieses Event rot im Kalender markieren. Frühes Schlafengehen ist an diesem Abend ohnehin ausgeschlossen.





Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.

