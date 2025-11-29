ORACULUM: Vorgeschmack aufs neue Album
29.11.2025 | 20:50
Die chilenische Death-Metal-Band ORACULUM veröffentlicht am 09.01.2026 unter dem Titel "Hybris Divina" ein neues Album. Bereits jetzt gibt es mit der Singleveröffentlichung 'Mendacious Heroism', die per Audio-Video vorgestellt wird, einen Vorgeschmackt darauf.
Das Album erscheint bei dem irischen Underground-Label Invictus Productions.
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Erika Becker
- Tags:
- oraculum audio-video hybris divina
