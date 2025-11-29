AIRSTRIKE mit neuer Single

Die nordhessische Rockformation AIRSTRIKE, die aktuell mit PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS durchs Land tourt, hat heute auch eine neue Single mit dem Titel 'Can't Take My Foot Off The Gas' veröffentlicht.

Sänger Julio Noriega erklärt zum Inhalt des Songs:"Cant Take My Foot Off the Gas handelt davon, für sich selbst einzustehen, wenn andere versuchen, dich niederzumachen. Wir leben in einer Zeit, in der Macht oft missbraucht wird  in der Urteile und Diskriminierung die Wahrheit verdrehen, um Ergebnisse zu kontrollieren. Manche fordern Toleranz, ohne sie selbst zu praktizieren; eine Münze hat immer zwei Seiten, und Diskriminierung selbst kann faschistisch werden. Dieses Lied ist ein Aufruf, über diesem Lärm zu stehen, weise zu bleiben und sich daran zu erinnern, dass das Wichtigste ist, eine Stimme zu haben  und frei zu sein."