SOUTH OF HELL kündigt neues Album an
Das Deathmetal-Trio SOUTH OF HELL, aus Frankreich, hat für den 31.01.2026 sein zweites Studioalbum "Hellfernum" angekündigt, welches via Great Dane Records veröffentlicht wird. Den Opener 'Discdere' gibt es bereits vorab auf YouTube.
"Hellfernum" Trackliste:
01. Discdere
02. Holy Death
03. Decadend Brutality
04. Darkness Of Soul
05. ...
06. Voice Of War
07. Clarity Of Shade
08. Mecanix Of Unconsciousness
09. Hellfernum
10. Macabre Gearing
11. Hates Comes From God
SOUTH ØF HELL - Discedere (Official Lyric Video)
https://www.youtube.com/watch?v=aGay7E8QL-k
