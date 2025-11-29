ANTHRAX kündigt 2026 Rückkehr mit zwei exklusiven Headline-Shows an
Die Thrash-Ikone bereitet für 2026 ein stark begrenztes Live-Comeback in Deutschland vor. ANTHRAX wird im kommenden Jahr zwei besondere Headliner-Abende spielen und zwar in Nürnberg sowie Dresden. Für Fans bietet sich damit eine der seltenen Gelegenheiten, die New-York-Legende in intimerem Rahmen und mit voller Setlist zu erleben.
Hier die Termine:
02.06.2026 - Nürnberg | Löwensaal
09.06.2026 - Dresden | Reithalle
Der Vorverkauf startet am Freitag, 1. Dezember, um 11:00 Uhr (CET).
Wer die Band 2026 live erleben möchte, sollte sich frühzeitig um Tickets kümmern die Shows dürften schnell vergriffen sein.
