ANTHRAX kündigt 2026 Rückkehr mit zwei exklusiven Headline-Shows an

Die Thrash-Ikone bereitet für 2026 ein stark begrenztes Live-Comeback in Deutschland vor. ANTHRAX wird im kommenden Jahr zwei besondere Headliner-Abende spielen und zwar in Nürnberg sowie Dresden. Für Fans bietet sich damit eine der seltenen Gelegenheiten, die New-York-Legende in intimerem Rahmen und mit voller Setlist zu erleben.



Hier die Termine:



02.06.2026 - Nürnberg | Löwensaal

09.06.2026 - Dresden | Reithalle



Der Vorverkauf startet am Freitag, 1. Dezember, um 11:00 Uhr (CET).



Wer die Band 2026 live erleben möchte, sollte sich frühzeitig um Tickets kümmern  die Shows dürften schnell vergriffen sein.

