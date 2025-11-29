CRO-MAGS bestätigt für die Tentstage auf dem "Full Rewind"-Festival 2026
29.11.2025 | 11:15
Die Hardcore-Legende aus New York macht im kommenden Jahr erneut in hiesigen Gefilden Halt. CRO-MAGS ist für die Tentstage von "Full Rewind"-Festival angekündigt. Szene-Veteran Harley Flanagan, der das Projekt Anfang der Achtziger ins Leben rief, präsentiert seine Mixtur aus Hardcore, Thrash-Anleihen und Oi-Punk weiterhin mit unverminderter Energie.
Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.
