CRO-MAGS bestätigt für die Tentstage auf dem

Die Hardcore-Legende aus New York macht im kommenden Jahr erneut in hiesigen Gefilden Halt. CRO-MAGS ist für die Tentstage von "Full Rewind"-Festival angekündigt. Szene-Veteran Harley Flanagan, der das Projekt Anfang der Achtziger ins Leben rief, präsentiert seine Mixtur aus Hardcore, Thrash-Anleihen und Oi-Punk weiterhin mit unverminderter Energie.





Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.

Quelle: Full Rewind Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: full rewind cro-mags