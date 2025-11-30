MOONLIGHT HAZE auf dem "Rock in Rautheim"-Open Air
Kommentieren
In Braunschweig darf sich auf Italienische Eleganz gefreut werden, denn die Schützlinge von Dragon Productions, MOONLIGHT HAZE, sind für das "Rock in Rautheim"-Open Air bestätigt. Mit im Gepäck dürften die Symphonic-Metller um Frontfrau Chiara Tricarico, ihr aktuelles Album "Beyond" haben, welches in unserer Redaktion für Aufmerksamkeit sorgte.
Bisher sind für das "Rock in Rautheim"-Open Air folgende Bands bestätigt:
BURNING WITCHES
FEUERSCHWANZ
ORDEN OGAN
VISIONS OF ATLANTIS
RIOT V FIREWIND
ELEINE
EDGE OF PARADISE
GRAILKNIGHTS
VICTORIUS
MOONLIGHT HAZE
STEREO START
MH:LK EXPERIENCE
TERRA ATLANTICA
Deutschlands größtes Inklusions Rock/Metal Festival findet am 08. & 09.05.2025 in Braunschweig statt. Tickets gibt es auf der Homepage.
- Quelle:
- Dragon Productions
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- moonlight haze rock in rautheim
0 Kommentare