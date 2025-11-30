"RockHarz"-Festival mit angekündigter Bandwelle
30.11.2025 | 10:27
Wie die Crew des "RockHarz"-Festivals angeteasert hat, kommt nun die große Bandwelle, als vorweihnachtliches Geschenk, für die Besucher der Devils-Wall.
Große Bandwelle für das ROCKHARZ 2026!
https://www.youtube.com/watch?v=mtAfzxaffXg
