RVBANG 2026 - OMNIUM GATHERUM bestätigt

Mit der neusten Bestätigung für das RVBANG 2026 kommen die Freunde der etwas härteren Klänge auf ihre Kosten. Die finnische Melodic-Death-Metal-Band OMNIUM GATHERUM, die 2026 ihr 30-jähriges Jubiläum feiert, ist bekannt für ihre energiegeladenen Shows und wird dies mit Sicherheit auch in Balingen zeigen.

Das RVBANG findet vom 09.07 - 11.07. 2026 auf dem Messegelände Balingen statt.



Wir sind schon gespannt, wer neben den bereits bestätigten Acts, sonst noch beim RVBANG 2026 dabei sein wird.







Hier geht es zu den Tickets: www.eventbrite.de



Für weitere Infos checkt die offizielle Webseite vom RVBANG.

