Stress bei CRADLE OF FILTH

Mitten in der laufenden Tour hat es mächtig gekracht im Band-Gebälk der britischen Horror-Metaller. Erst kürzlich verließ Keyboarderin/Sängerin Zoë die Band aus persönlichen Gründen und deutete dabei an, dass auch ihr Ehemann Ashok noch dieses Jahr aus der Band aussteigen werde. Gestern Abend dann bestätigte der Gitarrist, sich nach der aktuell noch laufenden Tour verabschieden zu wollen. Er gab unter anderem "unprofessionelles Verhalten", "sehr wenig Geld" und "ziemlich hohen Stress" als Gründe an. CRADLE OF FILTH setzte Ashok daraufhin mit sofortiger Wirkung vor die Tür.

Das dürfte wohl weiterhin spannend bleiben...