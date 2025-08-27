ANGEL WITCH und AMBUSH auf Tour im Oktober
NWOBHM/Heavy Metal-Legende ANGEL WITCH nimmt das Keep It True Rising-Festival zum Anlass, drum herum noch ein paar Einzelgigs einzubauen. Als Support ist mit den schwedischen AMBUSH auf jeden Fall tatkräftige Unterstützung mit dabei.
Vielleicht ist ja bei dem einen oder anderen etwas in der Nähe:
02.10.2025: Oberhausen (DE) - Helvete
03.10.2025: Ulft (NL) - Dru
04.10.2025: Würzburg (DE) - Keep It True Rising
05.10.2025: Amersfoort (NL) - Fluor
07.10.2025: Diest (BE) - Hell
08.10.2025: Lichtenfels (DE) - Paunchy Cats
09.10.2025: Mannheim (DE) - 7er
10.10.2025: Selb (DE) - Rockclub
11.10.2025: Hamburg (DE) - Bambi Galore
