STARLIGHT RITUAL: Auf der Flucht
Kommentieren
27.08.2025 | 14:47
Die kanadische Hard Rock- und Heavy Metal-Band STARLIGHT RITUAL hat einen ersten Song aus ihrem kommenden zweiten Album "Rogue Angels" veröffentlicht, das am 31. Oktober 2025 über High Roller Records erscheinen wird.
Ein Musikvideo zum Song 'On The Run' ist hier verfügbar:
On The Run
https://www.youtube.com/watch?v=VgT4uVl870M
- Quelle:
- High Roller Records
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- starlight ritual on the run rogue angels high roller records
0 Kommentare