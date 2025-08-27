HOODED MENACE: Neue Singleauskopplung
27.08.2025 | 12:48
Die finnische Death/Doom Metal-Formation HOODED MENACE veröffentlicht am 3. Oktober über Season Of Mist ihr siebtes Album "Lachrymose Monuments Of Obscuration".
Nun hat die Band mit 'Pale Masquerade' einen weiteren Song zum Probehören online gestellt.
Pale Masquerade
https://www.youtube.com/watch?v=KcIBvJoXPE0
