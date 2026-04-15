Schandmaul: Walpurgisdampfer-Event angekündigt

Die Folk-Rocker von SCHANDMAUL haben das Walpurgisdampfer-Event angekündigt. Mit der MS Rhein-Fantasie stechen sie in See.



Am 25. April 2026 heißt es erneut: Leinen los für SCHANDMAUL  und das auf ganz besondere Weise. Die beliebte Kultveranstaltung ist nach kurzer Pause endlich wieder zurück und findet auf der MS Rhein Fantasie statt, mit Abfahrt in Köln (KD Anleger Nr. 2, Frankenwerft 35, 50667 Köln).



Wie jedes Jahr erwartet die Besucher ein einzigartiges Erlebnis aus Live-Musik, Rheinromantik und Walpurgisnacht-Atmosphäre. Der Einlass ist für 17:00 Uhr geplant. Los geht die Sause dann um 19:00 Uhr.

Die Tickets sind ab 60,00 Euro, zzgl. Gebühr im VVK unter www.powerticket.eu und www.eventim.de erhältlich.