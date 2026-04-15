AFTERLIFE: Plattendeal mit Mascot Records geschlossen

Die US-amerikanische Metalcore- und Post-Hardcore-Band AFTERLIFE hat einen Plattenvertrag mit Mascot Records geschlossen. Jetzt melden sich die Jungs aus Florida mit einem neuen Video zum Song 'Bad Habits' zu Wort.



Sänger Tyler Levenson sagt dazu: "'Bad Habits' handelt davon zu erkennen, dass das eigene Verhalten oder die eigenen Laster sich negativ auf die Menschen um einen herum auswirken. Der Song fängt den inneren Konflikt zwischen Verdrängung und Selbstreflexion ein und wird letztlich zu einem Hilferuf. Wir alle kämpfen mit dem Leben und den Umständen, die es mit sich bringt. Manchmal werden unsere Bewältigungsmechanismen, die Dinge, mit denen wir irgendwie klarkommen, schädlich, nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere."

https://www.youtube.com/watch?v=ORZ4Pr7I6bA