NOX OCCULTUM 2026: SAMAEL und BEHERIT komplettieren das Line-Up

Im vergangenen Jahr fand die erste Auflage des niederländischen "Nox Occultum"-Festivals in Tilburg statt. Da die Veranstaltung erfolgreich war, findet sie in diesem Jahr erneut statt.

Am 04. und 05.09.2026 findet die Sause erneut in der Hall Of Fame in Tilburg statt.



Mit den Bestätigungen von SAMAEL und BEHERIT ist das Programm auch schon komplett.



Das sieht wie folgt aus:

SAMAEL (CH)

BEHERIT (FI)

CIRITH GORGOR (NL)

CONCRETE WINDS (FI)

GNAW THEIR TONGUES (NL)

TREPANERINGSRITUALEN (DE)

SHEWOLFF (BE)

HADOPELAGYAL (DE)

IMHA TARIKAT (DE)

PALE SPEKTRE (DE)

FIR (NL)

NORTFALKE (NL)

SATANIC BLACK BLOOD (DE)

BRADUNG (NL)

BLOED (NL)

ANTZAKER (NL)



Die Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.