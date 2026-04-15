AIRSTRIKE: Neue Single 'Bitch Boy' veröffentlicht

Nachdem die nordhessische Rockformation AIRSTRIKE im vergangenen Jahr die Single 'Can't Take My Foot Off The Gas' veröffentlichte, geht es jetzt mit 'Bitch Boy' ins neue Jahr. Am 24.04.2026 ist der Song als Stream verfügbar.



Die Band sagt zum Song: "Schon mal eine toxische Beziehung gehabt? Dann ist 'Bitch Boy' DEIN Song! 'Bitch Boy' dreht das allgemeine Gender Narrativ: Es geht um Männer, die den Moment jagen, aber keine Verantwortung übernehmen und einfach weiterziehen. Ticket to ride steht für diesen Kick  aufregend, fast süchtig, aber oft ohne echtes Ziel. Mit he a bitch boy, he never gonna take your hand wird klar: Es geht nicht um Geschlecht, sondern um emotionale Unreife.

lately Ive been thinking that I like it zeigt dann diesen ehrlichen Zwiespalt  zu wissen, dass es toxisch ist, und es trotzdem zu tun. Am Ende ist es ein Spiegel  für eine Welt, in der wir alle ein bisschen zu sehr die "good time" feiern. Das haben wir mal ganz geschwind in einen straighten Riff Rocker integriert."













