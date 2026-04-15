HOUSE OF PROTECTION: Erste Headliner-Tour bestätigt
Kommentieren
15.04.2026 | 17:30
Das Modern-Metal-Duo HOUSE OF PROTECTION hat seine erste Headliner-Tour angekündigt. Diese führt sich auch zu drei Orten in Deutschland.
Das Modern-Metal-Duo HOUSE OF PROTECTION hat seine erste Headliner-Tour angekündigt. Diese führt sich auch zu drei Orten in Deutschland.
Folgende Termine sind bestätigt:
28.06.2026 - Stuttgart, Im Wizemann
14.07.2026 - Berlin, Mikropol
15.07.2026 - München, Kranhalle
Der Vorverkauf startet am 17. April um 10:00 Uhr
https://www.youtube.com/watch?v=CoCfw0Xkq_0
- Quelle:
- Head Of PR
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- house of protection headliner tour 2026 tour 2026 deutschlandkonzerte
0 Kommentare