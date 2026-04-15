HOUSE OF PROTECTION: Erste Headliner-Tour bestätigt

Das Modern-Metal-Duo HOUSE OF PROTECTION hat seine erste Headliner-Tour angekündigt. Diese führt sich auch zu drei Orten in Deutschland.



Folgende Termine sind bestätigt:

28.06.2026 - Stuttgart, Im Wizemann

14.07.2026 - Berlin, Mikropol

15.07.2026 - München, Kranhalle



Der Vorverkauf startet am 17. April um 10:00 Uhr

https://www.youtube.com/watch?v=CoCfw0Xkq_0