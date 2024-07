SWEET mit neuem Album

Mit "Full Circle" kündigen die Rocker von SWEET ihr neues und gleichzeitig letztes Studioalbum an.

Das gute Stück erscheint am 20. September über Metalville Records und vorab haben wir neben Artwork auch die Trackliste für euch:

01. Circus

02. Don't Bring Me Water

03. Birning Like A Falling Star

04. Changes

05. Defender

06. Everything

07. Destination Hannover

08. Rising Up

09. Fire In My Heart

10. Coming Home

11. Full Circle