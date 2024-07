Bei ZEAL & ARDOR geht es Schlag auf Schlag. Nun folgt mit 'Hide In Shade' die nächste Single-Auskopplung aus "Greif", das am 23.08. erscheint.

Zudem haben wir in den kommenden Wochen ein paar ZEAL & ARDOR-Specials für euch in Planung, bleibt auf jeden Fall am Ball!