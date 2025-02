SWALLOW THE SUN auf Europa-Tour im Frühjahr

Die finnische Melodic Doom Death Metal-Band SWALLOW THE SUN begibt sich nach ihrer US-Tour im Februar sogleich auf Tournee in Europa. Als Support dann dabei: BEFORE THE DAWN und STAMINA.

Hier die Dates:

14.4.2025 BELGIUM, ANTWERP - ZAPPA

15.4.2025 GERMANY, KOLN - GEBAUDE 9

16.4.2025 GERMANY, BERLIN - CASSIOPEIA

17.4.2025 POLAND, POZNAN - 2PROGI

18.4.2025 CZECHIA, PRAGUE - FUTURUM

19.4.2025 SLOVAKIA, BRATISLAVA - RANDAL

20.4.2025 HUNGARY, BUDAPEST - BARBA NEGRA

22.4.2025 AUSTRIA, VIENNA - B72

23.4.2025 GERMANY, MUNICH - BACKSTAGE HALLE

24.4.2025 SWITZERLAND, AARAU - KIFF

25.4.2025 ITALY, MILAN - LEGEND

26.4.2025 FRANCE, MARSEILLE - LE MOLOTOV

27.4.2025 SPAIN, BARCELONA - RAZZMATAZZ 2

29.4.2025 SPAIN, MADRID - COPERNICO

30.4.2025 FRANCE, TOULOUSE - LE REX MAY

01.5.2025 FRANCE, NANTES - LE FERRAILLEUR

02.5.2025 FRANCE, PARIS - BACKSTAGE BTM

04.5.2025 NETHERLANDS, TILBURG - 013 NEXT

05.5.2025 NETHERLANDS, AMSTERDAM - MELKWEG MAX

06.5.2025 GERMANY, HAMBURG - LOGO