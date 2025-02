Neuigkeiten von HOPE TILL DECEMBER

Am 4. April 2025 erscheint via FFS Labelservice das neue Album "Hell Is Home, Home Is Good" der österreichischen Band HOPE TILL DECEMBER. Mit 'Præy For Me' hat die Band gerade ihren ersten Track veröffentlicht.



Præy For Me







https://www.youtube.com/watch?v=tTQwEcrR_ig



