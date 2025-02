THE SMASHING PUMPKINS: Deutschlandkonzerte bestätigt

Die Band THE SMASHING PUMPKINS hat für Deutschland drei Konzerte angekündigt. Dabei wird das aktuelle Album "Aghori Mhori Mei" im Fokus stehen, welches im vergangenen Jahr erschienen ist.



Die drei Konzerte werden als Open-Air-Veranstaltungen stattfinden.



Folgende Termine sind bestätigt:

03.08.2025 – Ludwigsburg, Schloss Ludwigsburg

05.08.2025 – Bonn, Kunst!Rasen

06.08.2025 – Berlin, Zitadelle Spandau



Die Tickets für die "The Aghori Tour" 2025 sind im regulären Vorverkauf ab Freitag, den 14. Februar um 10:00 Uhr erhältlich. Zuvor finden bereits ein Artist-Presale am Dienstag, 11. Februar ab 10:00 Uhr sowie am Mittwoch, 12. Februar ab 10:00 Uhr ein o2-Presale statt.

