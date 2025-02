APOCALYPTICA: Live-Video von 'Ride The Lightning'

Im vergangenen Jahr haben die Cello-Metaller von Apocalyptica wieder ordentlich Metallica gecovert. Dies geschah nicht nur auf ihrem Album "Plays Metallica Vol. 2", sondern auch auf der gleichnamigen Tour, über die auch POWERMETAL.DE ausführlich berichtet hat. Nun haben die Finnen von ihrem Konzertopener 'Ride The Lightning' ein Video von ihrem Konzert in Brüssel am 12. November 2024 veröffentlicht.

Wer mehr über die Tour wissen möchte, kann hier unsere Konzertberichte aus München, Dresden, Wiesbaden oder Köln nachlesen.

Quelle: Facebook Redakteur: Dominik Feldmann