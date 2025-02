SIJJIN mit neuem Album im April

Die internationale Death Metal-Band SIJJIN veröffentlicht im April ihr zweites Album. Aber lassen wir die Band selber zu Wort kommen:

Liebe Sijjinians,

das Gelübde des Schweigens ist gebrochen, seht unsere Rückkehr. In wilder Manie freuen wir uns, unser zweites Album mit dem Titel „Helljjin Combat“ anzukündigen, das am 25. April 2025 auf Sepulchral Voice Records überall und darüber hinaus erscheinen wird. Live aufgenommen in den BlackStorm Studios von Ekaitz Garmendia, enthält das Album acht brandneue Tracks, die neue Formeln in alter schwarzer Magie präsentieren.





Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Fear Not The Tormentor

2. Dakhma Curse

3. Trance Of The Mummified

4. Death Opens The Grave

5. Religious Insanity Denies Slavery

6. Horrific Distortions

7. Five Blades

8. The Southern Temple