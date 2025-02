CATCH YOUR BREATH auf Tour mit UNTIL I WAKE und OF VIRTUE

Im April steht uns eine rockige Live-Kombi ins Haus. CATCH YOUR BREATH kommt auf Tour nach Europa und mit dabei haben die Texaner ihre Freunde von UNTIL I WAKE und OF VIRTUE.

Tickets für die Tour gibt es hier.

An folgenden Terminen könnt ihr das Dreigespann live erleben:

03-04-25: Esch-sur-Alzette, LU @ Rockhal

04-04-25: Frankfurt am Main, DE @ Batschkapp

05-04-25: Cologne, DE @ Essigfabrik

06-04-25: Antwerp, BE @ Zappa Club

08-04-25: Glasgow, GB @ Slay

09-04-25: Manchester, GB @ Rebellion

10-04-25: Birmingham, GB @ Asylum

12-04-25: London, UK @ Islington Academy

13-04-25: Bristol, UK @ Fleece

15-04-25: Paris, FR @ Trabendo

18-04-25: Karlsruhe, DE @ Substage Karlsruhe

19-04-25: Aarau, CH @ Kiff

20-04-25: Leipzig, DE @ Täubchenthal

21-04-25: Vienna, AT @ Flex

23-04-25: Warsaw, PL @ Niebo

24-04-25: Berlin, DE @ Columbia Theater

25-04-25: Munich, DE @ Backstage

26-04-25: Hamburg, DE @ Gruenspan

27-04-25: Utrecht, NL @ Tivoli Vredenburg - Pandora

Quelle: Instagram Of Virtue Redakteur: Chris Schantzen Tags: catch your breath until i wake of virtue