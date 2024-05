SUZI QUATRO: Tourdaten 2024/25

Lange Zeit war von der Sängerin und Bassistin SUZI QUATRO nicht viel zu hören. Aber seit einigen Jahren ist sie wieder im Studio und live aktiver. Ab Mai bis in den April 2025 sind einige Konzerte in Deutschland und Umgebung geplant:



08.05 Hamburg - Laeiszhalle

24.05 Büsum - Open Air

30.05 Rüdesheim - Magic Bike

01.06 Kamenz – Freilichtbühne

29.06 Würth Open Air – Wacken

05.07 CH-Open Air Wildhaus

06.07 DE-Pinot and Rock Festival

20.07 Würselen - Burg Wilhemstein

26.07 CZ-Liberec - Benatska Festival

27.07 Brombachsee - Lieder am See

31.07 DE-Wacken Open Air Festival

02.08 UK-Wickham Festival

17.08 DK-Knebel - Fuglsocentret

24.08 UK-Lochore Meadows - Fife

13.09 Kelbra - Open-Air

31.10 Leipzig - Haus Auensee

01.11 Altenburg

10.12 Köln - Tanzbrunnen

11.12 Essen - Lichtburg

13.12 Bielefeld - Stadthalle



05.04.2025 Wittenburg - Festspielhaus

06.04.2025 Neuruppin - Kulturkirche



Quelle: http://www.suziquatro.com