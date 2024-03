SUPREME UNBEING mit spacigem Video

Warum nicht nach den Sternen greifen? Die Coverversion von 'Spaceman' ist nicht nur eine Hommage an die Rock-Ära der 90er Jahre, sondern auch eine Power-Hymne mit modernen Metal-Einflüssen, mit der die Band eine neue Generation von Zuhörern inspirieren und begeistern möchte. Abgemischt und gemastert wurde 'Spaceman' von dem weltbekannten Produzenten und Tontechniker Lasse Lammert (ALESTORM, GLORYHAMMER und viele andere).



SUPREME UNBEING wird demnächst mit LORDI und ALL FOR METAL auf Tour gehen und zahlreiche Shows in Deutschland spielen:



10.04.2024 DE Köln – Essigfabrik

11.04.2024 DE Braunschweig – Westand

12.04.2024 DE Oberhausen – Turbinenhalle

13.04.2024 DE Wilhelmshaven – Pumpwerk

17.04.2024 DE Hamburg – Gruenspan

19.04.2024 DE Stuttgart – Im Wizemann

20.04.2024 DE Markneukirchen – Musikhalle

26.04.2024 DE Memmingen – Kaminwerk

27.04.2024 DE München – Backstage

30.04.2024 DE Mannheim – Capitol

02.05.2024 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

03.05.2024 DE Leipzig – Hellraiser



Spaceman (BABYLON ZOO Cover)







https://www.youtube.com/watch?v=Z5ZwZJ_iDOI

