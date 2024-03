MINISTRY und die neue Religion

Am 1. März 2024 ist via Nuclear Blast mit "HOPIUMFORTHEMASSES" das 16. Studio-Album von MINISTRY erschienen. Dazu hat die Band mit 'New Religion' ein weiteres Video veröffentlicht.



New Religion







https://www.youtube.com/watch?v=KfRDCnZ0oJk

