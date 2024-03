DEATH DEALER UNION fragt, was jenseits des Himmels ist.

Am 22. September 2023 erschien via Napalm Records das Debütalbum "Initiation" der Band DEATH DEALER UNION. Als neue Auskopplung präsentiert die Band uns nun das Video zu 'Beyond Heaven'.



Beyond Heaven







https://www.youtube.com/watch?v=w5eohaAsFps

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: death dealer union initiation beyond heaven