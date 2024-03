Anneke van Giersbergen kommt auf

Schwere Saiten? Ein seltsamer, aber passender Titel für die kommende Tournee der niederländischen Sängerin, die zuletzt ihr emotionales Album "Darkest Skies Are The Brightest" veröffentlicht hatte. Im gleichen Jahr, also 2021, startete sie eine Zusammenarbeit mit Ruud Peeters, bei der sie 'Nothing Else Matters' von METALLICA mit einem Streicherquartett aufführte. Daraus entstand die Idee zu der nun folgenden Tour von Ihr, einem Piano und einem Streicherensemble, auf der eine bunte Mischung harter Lieder in klassischer Instrumentierung umgesetzt werden wird - "Heavy Strings" also. Hier sind die Tourdaten:

05.04.24 Aschaffenburg - Colos-Saal

06.05.24 Heidelberg - Halle 02

07.05.24 Köln - Kulturkirche

08.05.24 Neunkirchen - Gebläsehalle

09.05.24 Stuttgart - Theaterhaus

10.05.24 Hamburg - Fabrik

21.05.24 Hannover - Pavillon